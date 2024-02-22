АНКАРА, 22 фев — ПРАЙМ. Турецкие экспортеры, в условиях проблем с банковскими платежами из России, пытаются решить ситуацию через банки третьих стран, ситуация становится критической, пишет в четверг газета Ekonomım. Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник

Ассоциация банков Турции (TBB) ранее получила информацию от экспортеров о платежных проблемах с российской стороной, передала её банкам-членам, говорилось в полученном РИА Новости заявлении ассоциации.

"Некоторые компании пытаются получать экспортные платежи переводами через банки третьих стран, а не через российские банки, некоторые пытаются решить проблему через карго. Источники в деловых кругах в беседе с изданием заявили, что денежные переводы "режут как ножом", а экспорт застопорился, и потребовали "сделать исключение, чтобы весь объем экспорта из России попадал в страну", чтобы можно было закрыть экспорт", — пишет издание.

С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.

Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведёт диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платёжных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.