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2024
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Центробанк исключил "Киви банк" и Contact из реестра платежных систем
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Банк России 22 февраля исключил "Киви банк" и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем, следует из материалов регулятора. Накануне "Киви банк" и... ПРАЙМ, 22.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, "киви банк"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России 22 февраля исключил "Киви банк" и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем, следует из материалов регулятора.
Накануне "Киви банк" и Contact еще значились в соответствующем перечне. В этот реестр платежная система была включена в 2017 году. У нее был статус национально и социально значимой системы (последний был присвоен был в марте прошлого года).
Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". После этого переводы через сайт Contact не отправлялись.
Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация, ее функции возложены на АСВ. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.