МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России 22 февраля исключил "Киви банк" и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем, следует из материалов регулятора. АСВ объяснило, как владельцу Qiwi-кошельку обратиться за возвратом денег

Накануне "Киви банк" и Contact еще значились в соответствующем перечне. В этот реестр платежная система была включена в 2017 году. У нее был статус национально и социально значимой системы (последний был присвоен был в марте прошлого года).

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". После этого переводы через сайт Contact не отправлялись.

Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация, ее функции возложены на АСВ. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.