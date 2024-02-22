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2024
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В ЦБ заявили об уменьшении международных резервов России
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Международные резервы России со 9 по 16 февраля сократились на 1,1% и составили 573,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Международные резервы по состоянию... ПРАЙМ, 22.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, международные резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Международные резервы России со 9 по 16 февраля сократились на 1,1% и составили 573,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 16 февраля 2024 года составили 573,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,1%, вследствие отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.