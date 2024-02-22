МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Международные резервы России со 9 по 16 февраля сократились на 1,1% и составили 573,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. ЦБ впервые оценил удовлетворенность финсектора качеством подготовки кадров

"Международные резервы по состоянию на конец дня 16 февраля 2024 года составили 573,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,1%, вследствие отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.