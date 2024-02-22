МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доля платежных решений лишившегося лицензии "Киви банка", которые использовали некоторые крупные банки, оказалась около 1-1,5%, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Центробанк исключил "Киви банк" и Contact из реестра платежных систем

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Это событие затронуло в том числе клиентов Райффайзенбанка (в приложении были сбои с оплатой ряда услуг, в том числе мобильной связи) и Металлинвестбанка, который сообщал, что оплата некоторых услуг в приложении и банкоматах банка, проходящая через сервис Qiwi, временно недоступна. Отразился отзыв и на части клиентов банка "Точка".

"В общей доле поставщиков услуг Газпромбанка доля поставщиков, использовавших "Киви", составляла менее 1%. Оперативно большая часть поставщиков услуг уже переведена к другим агрегаторам. В ближайшее время мы завершим перевод оставшихся поставщиков к альтернативным агрегаторам", — рассказали в пресс-службе ГПБ.

В "Уралсибе" эта доля оказалась немного выше, но все решения были быстро заменены. "Сервисы Qiwi составляли не более 1,5% от наших более 55 тысяч услуг, мы смогли оперативно их заменить собственными интеграциями и существующими партнерами", — рассказал руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка Дмитрий Наранович.

При этом в других банках, которые ответили на запрос агентства, сказали, что у них нет проблем с работой сервисов из-за отзыва лицензии у "Киви банка", так сказали в банке "Тинькофф" и Альфа-банке. В "Абсолют банке" заверили, что сервисами "Киви" не пользуются.

Вместе с тем, в пресс-службе Новикомбанка РИА Новости рассказали, что для рынка платежей решение "Киви" – крупное. "У них есть уникальные платежи и специализация на определенных услугах, с которыми у части участников рынка очевидно возникнут проблемы в предоставлении сервиса клиентам. Например, у "Киви" была хорошо развита компетенция по интернет-провайдерам", — рассказали там.

Но в целом, в банке считают, что освободившаяся емкость рынка платежей будет быстро занята.