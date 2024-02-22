МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Включение России в турецкий список стран, операции с которыми разрешены в обход банков, помогло бы решить проблему проведения торговых транзакций между двумя странами, другим решением являются расчеты в наличной валюте, золоте или криптовалютах, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты. Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник

Турецкое издание Ekonomim в четверг сообщило, что местные экспортеры на фоне усугубляющихся проблем с денежными переводами из России попросили власти сделать исключение для России и разрешить операции с ней в обход банков. Согласно изданию, в стране действует законодательство, которое освобождает экспортеров от обязанности получать выручку от торговли банковским переводом и декларировать ее. Оно распространяется на торговлю с 33 странами, среди которых, например, ряд африканских стран, Афганистан, Белоруссия, Палестина, Иран, Киргизия, Куба, но нет России.

"По некоторым источникам, двусторонняя торговля между Ираном и Турцией намного выше: реальная цифра составляет порядка 12-13 миллиардов долларов США в год. Причина — это санкции и теневая экономика. Вероятно, сделки с российскими контрагентами также требуют похожего подхода — в национальных валютах и с максимальной степенью "негласности". Соответственно, включение России в список вышеуказанных стран — это один из шагов по решению проблемы проведения транзакций", — прокомментировала предложение экспортеров старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Она добавила, что, например, в 2010-е годы Турция, как крупнейший потребитель иранского природного газа, платила за импорт лирами. При этом компании из Ирана держали лиры на счетах в турецком Halkbank для покупки золота в Турции. "Курьеры везли слитки золота на миллионы долларов в ручной клади в Дубай, где их можно было продать за иностранную валюту или отправить в Иран", — добавила Бондаренко.

Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев отмечает, что еще один способ существенно облегчить проведение торговых сделок в текущих условиях для Турции и РФ — использование различных способов расчетов. Например, можно использовать наличную выручку от экспорта для приобретения импортных товаров и услуг. "В данном случае российская компания не ввозит средства в РФ, а использует прямо в стране, где получена выручка. Далее такая компания должна будет представить необходимые отчетные документы в соответствии с законодательством. Такой порядок предусмотрен", — объясняет Данильцев.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий также отмечает, что ужесточение санкций ведет к тому, что "безналичные транзакции, особенно в долларах и евро, вытесняются бартером и расчетами в наличной валюте, золоте и криптовалютах".

Он также напомнил, что в прошлом году наметилась устойчивая тенденция снижения российско-турецкого товарооборота. Так, в декабре 2023 года турецкий экспорт в РФ на снизился на 32,7% год к году, до 884,1 миллиона долларов. А в четвертом квартале 2023 года экспорт сократился на 27,9% год к году, до 2,6 миллиарда долларов.