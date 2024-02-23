АСТАНА, 23 фев — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 15,25% до 14,75%, сообщила пресс-служба регулятора. Нацбанк Украины изменит валютные правила

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу финрегулятора Казахстана. Замедление общего роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы 2023 года.

"Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений в 0,6%. Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета. Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд", — говорится в сообщении нацбанка Казахстана.

При этом отмечается, что "сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений".

"Национальный Банк привержен задаче достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе. Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время… Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, а также продолжит мониторинг реализации реформ и баланса рисков", — говорится в сообщении.

В августе 2023 года Нацбанк понизил базовую ставку с 16,75% до 16,5%, в октябре — с 16,5% до 16%, в ноябре — с 16% до 15,75%, в январе 2024 года — с 15,75% до 15,25%.