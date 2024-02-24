МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обвинения США в обходе санкций являются беспочвенными, они лишь демонстрируют "злость" Штатов из-за того, что ВТБ смог минимизировать ущерб в условиях давления Запада, заявил глава российского банка Андрей Костин. США обвинили главу ВТБ в нарушении антироссийских санкций, пишет СМИ

Ранее агентство Reuters сообщило, что США предъявили обвинения Костину в якобы нарушении санкций, а также в "отмывании денег" через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо. Кроме того, в рамках дела были арестованы два помощника Костина — Вадим Вольфсон, он же Беляев, и Гэннон Бонд. В сообщении Минюста США говорится, что Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным обвинениям.

"Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции – и всех своих партнёров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, не зависимый от давления политической элиты и военного лобби США. Громкие заявления американской "фемиды" призваны усилить эффект от очередного "пакета" санкций. Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", — говорится в заявлении Костина, которое есть в распоряжении РИА Новости.





Костин также подчеркнул, что после начала российской спецоперации на Украине "США применили в отношении банка ВТБ самые жёсткие, блокирующие санкции". Тем не менее, несмотря на жесткие ограничения, через два года ВТБ вновь показал рекордную прибыль, а также начал реализовывать стратегии развития до 2026 года. По словам банкира, одной из ключевых задач банка является системная поддержка структурных преобразований российской экономики.





Как резюмировал Костин, ВТБ – опорный банк страны, и, какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, он всегда будет рядом со своими партнёрами и предоставлять им необходимую помощь и поддержку.