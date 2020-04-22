В связи с новыми экономическими условиями Правительством РФ принято решение о финансовой поддержке предприятий и формировании расширенного списка стратегических предприятий в соответствии с принятыми отраслевыми критериями.

В пятницу 17 апреля отраслевые ведомства начали публиковать на своих сайтах списки предприятий, которые будут дополняться новыми предприятиями в соответствии с установленными критериями. В окончательный список может войти до 1 тыс. предприятий.

В перечень Минпромторга РФ вошло 246 организаций из 15 отраслей, в том числе: автомобильная, авиационная, радиоэлектронная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, тяжелое машиностроение, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, химическая промышленность, железнодорожное машиностроение, промышленность социально значимых товаров, обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. Критериями отбора стали минимальный размер выручки и численности сотрудников для каждой отрасли.

На текущей неделе будет также утвержден перечень системообразующих организаций по по таким отраслям промышленности, как фармацевтическая, медицинская, металлургия, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство стройматериалов, изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность. Рекламная индустрия может также попасть в перечень отраслей, которые признаны пострадавшими из-за пандемии коронавируса COVID-19 в России.

В перечень Минсельхоза РФ вошли 66 головных компаний сектора АПК и их структуры.

Минкомсвязь РФ утвердила перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в перечень попали 79 организаций. Из числа электронных СМИ в список вошли МИА «Россия сегодня, ТАСС и РБК. При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в интернете; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах РФ и ряд других.

С регулярно обновляемым списком системообразующих предприятий Вы можете ознакомится в ИАС «БИР-Аналитик» в разделе «Компании».