Банк России 30 апреля 2020 года на своем сайте опубликовал пресс-релиз (cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm), в котором сообщил об увеличении сроков раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в текущем году.

Советом директоров Банка России 29 апреля 2020 года принято соответствующее решение с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции на основании ч.2 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Сроки раскрытия увеличены по следующим документам:

• отчет эмитента за I, II, III кварталы 2020 года — не позднее 75 дней с даты окончания соответствующего квартала;

• бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за 2019 год — не позднее 15 дней с даты составления аудиторского заключения и не позднее 15 дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной отчетности;

• список аффилированных лиц за I, II, III кварталы 2020 года — не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Банк России рекомендовал эмитентам и акционерным обществам в случае раскрытия информации в увеличенные сроки одновременно опубликовывать сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

В сообщении о существенном факте эмитент должен указать объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия информации, установленных Положением от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

При отсутствии обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах соответствующие причины рекомендуется указать в дополнительном пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.