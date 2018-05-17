ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 17 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Renault изучают возможность адаптации платформы Renault-Nissan для новой Lada 4?4, рассказал журналистам президент компании Николя Мор.

"Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы. Но в то же время мы хотим сохранить выдающиеся внедорожные качества Lada 4x4, поэтому в настоящее время мы изучаем изменения, которые могут потребоваться в платформу альянса — когда и если мы примем решение по использованию такой платформы", — сказал Мор.

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли новое поколение Lada 4x4 построено на "миксе" платформы альянса и собственных разработок "АвтоВАЗа", но отметил, что преемник существующей Lada 4x4 будет сильным продуктом с глобальным потенциалом, не только для российского рынка.

В отчете за 2017 год "АвтоВАЗ" указал сделку с Renault по проведению компанией работ по технико-экономическому обоснованию адаптации глобальной платформы альянса CMFB-LS для Lada 4?4 до вехи фиксации концепта. Стоимость сделки — 3,033 миллиона евро, обязательства по ней должны быть исполнены до 31 июля этого года, говорится в отчете.

Платформа Common Modular Family альянса Renault-Nissan — одна из самых распространенных для моделей указанных марок. Так, на ее основе сделаны автомобили Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Renault Megane, Renault Kadjar и другие.