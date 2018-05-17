МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль "Ростеха" в 2017 году выросла на 38% — до 121 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Консолидированная выручка по итогам 2017 года выросла на 26% и составила 1,6 триллиона рублей, показатель EBITDA увеличился на 14% — до 305 миллиардов рублей.

"За 10 лет существования госкорпорации выручка выросла более чем в 3 раза, с 511 миллиардов рублей до 1,6 триллиона рублей. Кроме того, если по итогам 2009 года убыток корпорации составлял 64 миллиарда рублей, то по итогам 2017 года чистая прибыль составила 121 миллиард рублей", — отмечает "Ростех".