МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в первом квартале 2018 года составил 16,1 миллиона долларов против прибыли в 39,9 миллиона долларов годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 9,3%, до 248,9 миллиона долларов.

Операционные расходы выросли на 1,1%, до 93,1 миллиона долларов. Операционная прибыль снизилась более чем в два раза и составила 36,9 миллиона долларов. Убыток компании до налогообложения составил 16 миллионов долларов против прибыли в 39,9 миллиона долларов годом ранее.

Совокупные активы по состоянию на 31 марта 2018 года составили 7,422 миллиарда долларов против 7,347 миллиарда долларов на 31 декабря 2017 года. Обязательства на ту же дату составили 7,422 миллиарда долларов против 7,347 миллиарда долларов на конец предыдущего года.

Группа компаний "Совкомфлот" – крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний, занимающихся морской транспортировкой углеводородов, а также обслуживанием шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот насчитывает 150 судов.