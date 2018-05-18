МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Газпромбанк готов инвестировать в строительство портово-логистического комплекса в аргентинском Рамальо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Кларин".

"Газпромбанк готов инвестировать в строительство портово-логистического комплекса в городе Рамальо и в настоящий момент ведет поиск аргентинских партнеров. Есть и другие интересные инициативы", — заявил Лавров.

Министр отметил, что востребованными являются энергичные усилия по более полному раскрытию потенциала двустороннего сотрудничества в таких важных сферах, как торговля, инвестиции, научно-технические связи.