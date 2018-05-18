МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Россия с начала 2017-2018 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 года) по 16 мая экспортировала 36,237 миллиона тонн пшеницы, что выше аналогичного уровня прошлого года на 45,7%, следует из мониторинга Минсельхоза РФ.

Всего, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, на 16 мая 2018 года в текущем сельхозгоду было экспортировано 46,6 миллиона тонн зерновых культур (на 44,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), включая 36,237 миллиона тонн пшеницы, 5,157 миллиона тонн ячменя и 4,899 миллиона тонн кукурузы.

В 2016-2017 сельхозгоду к 17 мая Россия экспортировала 32,23 миллиона тонн зерна, включая 24,873 миллиона тонн пшеницы. Общий экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна из России составит порядка 53 миллиона тонн, поставки пшеницы — 40 миллионов тонн. По итогам текущего сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.

Министерство также отмечает положительную динамику оптовых цен на пшеничную муку в европейской части России. Средняя цена на пшеничную муку высшего сорта по состоянию на 14 мая составила 14,555 тысячи рублей за тонну, увеличившись за неделю на 2,9%. Цена на ржаную муку за этот период повысилась на 0,3% и составила 10,44 тысячи рублей за тонну.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки, по данным Росстата, на 14 мая по сравнению с предыдущей неделей не изменились и составили 46,3 рубля за килограмм. Цены на ржано-пшеничный хлеб за этот период выросли на 0,1% и составили 45,94 рубля за килограмм.