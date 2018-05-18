МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Страхование пассажиров перевозчиками такси может стать обязательным не раньше середины 2019 года даже при оптимистичном сценарии, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар — об этом она заявила в ходе семинара по страхованию для журналистов в пятницу, организованного ВСС.

Согласно закону об ОСГОП (67-ФЗ), который действует с 2013 года, перевозчики, которые осуществляют пассажирские перевозки, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Лимит выплаты по этому страхованию — до 2 миллионов рублей. Тарифы по ОСГОП устанавливает ЦБ. В настоящее время гражданская ответственность владельцев такси подлежит страхованию лишь в рамках ОСАГО. По закону об ОСАГО максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составляют 500 тысяч рублей.

В конце марта депутаты Сергей Жигарев, Анатолий Аксаков, Александр Старовойтов и Александр и Дмитрий Савельевы внесли в Госдуму законопроект об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Ранее, осенью 2017 года, Жигарев внес в Госдуму законопроект о страховании пассажиров перевозчиками такси, но на него было получено отрицательное заключение правительства, поэтому документ пришлось переписать.

В апреле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что министерство поддерживает инициативу об обязательном страховании пассажиров такси, но в министерстве "писали большое количество замечаний. Сейчас обсуждаем с комитетом, как их учитывать". Он также уточнил, что эти замечания скорее технологические, чем концептуальные.

ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

"В ближайшие дни завершится сбор замечаний по этому законопроекту, и мы надеемся, что до окончания весенней сессии, то есть, в начале июня этот законопроект в первом чтении будет рассмотрен Госдумой", — рассказала представитель НССО.

"Если, по оптимистичному сценарию, он будет принят в осеннюю сессию, то запуск закона состоится через год, не раньше, потому что есть ряд нормативных актов, в которые нужно внести изменения, Банк России должен рассчитать тарифы. Таким образом, с момента принятия закона переходный период составит где-то один год, и только после этого момента такое страхование станет обязательным", — разъяснила Гусар.

"Основные тезисы этого законопроекта — такси включается в 67-ФЗ, и в отношении каждого транспортного средства должен быть заключён договор по страхованию ответственности перевозчика перед пассажирами", — рассказала она.

"При этом такси сможет получить разрешение на осуществление своей деятельности только при наличии договора. Те, кто уже сейчас работает в режиме такси, должны будут в течение 60 дней с момента вступления закона в силу заключить такой договор и представить его надзорным органам… если эта обязанность не будет исполнена, то отозвать разрешительную документацию на возможность извоза", — добавила Гусар.

Говоря о стоимости такого страхования, эксперт отметила, что сейчас те договоры страхования, которые заключаются этими перевозчиками на добровольной основе, стоят примерно 5 тысяч рублей с машины в год, "при том, что это выборочное страхование — какие-то перевозчики страхуют, какие-то не страхуют. А вот когда это будет "повально", то это, естественно, будет дешевле. Моя оценка, что эта сумма будет где-то 2,5-3 тысячи… а цена страхования каждого пассажира составит 2-4 рубля".