С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая /ПРАЙМ/. Широтная скоростная магистраль в Санкт-Петербурге может быть построена к концу 2022 года, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Мы сделали уже трассировку с учетом инженерных коммуникаций, наличия жилых зданий и так далее. Мы учли все интересы и определили пути решения всех возможных проблем. Сейчас идет проектирование первого этапа объекта от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта", — рассказал он.

По его словам, в мае 2019 года планируется получить готовый проект, затем объявить открытый конкурс по его реализации на основе государственно-частного партнерства.

"Заключить концессионное соглашение планируем осенью 2019 года, чтобы еще до начала 2020 года выйти на строительную площадку и к концу 2022 года построить магистраль", — отметил Полтавченко.

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