МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами в ближайшие два года планируют инвестировать более 1,5 триллиона рублей, несмотря на возможное расширение санкций на Россию, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы уже проинвестировали 1,2 триллиона рублей в более чем 50 проектов, в ближайшие два года планируем инвестировать более 1,5 триллиона рублей, то есть фактически удвоить текущий показатель вложенных средств", — сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ уже привлек 40 миллиардов долларов в совместные фонды с ведущими партнёрам.

"Мы инвестируем активно с нашими партнёрами, инвестируем доходно, прозрачно, в соответствии с мировыми практиками и принципами. В связи с возможным расширением санкций не ожидаем для себя изменений, продолжим активно инвестировать с нашими партнёрами. Каждый год планируем наращивать объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом", — добавил он.