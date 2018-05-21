МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Интер РАО" получило исполнительные листы на взыскание со структуры "Ростеха" более 1 миллиарда рублей в связи со штрафами из-за неполадок в работе газовых турбин на Ивановских ПГУ, но не планирует пока предъявлять их к взысканию и ждет доработки турбин, сообщил журналистам председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук.

В России не производятся газовые турбины большой мощности для электростанций. Их разработка пока безуспешно ведется в рамках совместного предприятия (СП) "Роснано", "Ростеха" (его структура НПО "Сатурн") и "Интер РАО". Энергокомпания, как пояснил Ковальчук, в рамках своих обязательств предоставляет площадку для испытаний — электростанцию Ивановские ПГУ. Последний образец турбины не прошел испытаний. Предыдущие образцы установлены на электростанции, но их работа вызывает нарекания. В случае выхода турбин из эксплуатации "Интер РАО" платит штрафы, никаких преференций в этой части нет, напомнил Ковальчук.

"Юридически мы все штрафные санкции имеем право выставить на "Сатурн". У нас по части нарушений работы станции уже есть исполнительные листы, мы просто пока их не предъявляем, проявляя добрую волю по отношению к нашим коллегам и рассчитывая, что турбина все-таки будет доведена до ума…. У нас сумма претензий превышает миллиард рублей уже за период эксплуатации. Мы готовы идти коллегам навстречу, но должна быть готовая турбина. Если турбины нет, то наши претензии будут материализованы непосредственно во взыскании денежных средств", — сообщил Ковальчук.

При этом, исходя из его слов, не идет речи о каком-то конкретном времени, когда турбина должна быть готова. Говоря о возможности вхождения "Силовых машин" в проект по разработке турбин, Ковальчук отметил, что "мы открыты по нашему совместному предприятию к переговорам с любой стороной", но сейчас их "у нас нет".

"Мы не держимся, если вспомнить предпосылки (обязательства "Интер РАО" в СП — ред.), за долю в этой компании. Нам важно иметь нормальную турбину, которая позволила бы нам нормально использовать действующую станцию — Ивановские ПГУ, а также использовать эту турбину на других парогазовых блоках", — прокомментировал Ковальчук.