МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Представители Россельхознадзора и Египта в понедельник обсудили вопросы взаимных поставок растительной продукции, в частности, импорта египетского картофеля в РФ, а также экспорта российской пшеницы в арабскую республику, сообщает ведомство.

В марте Россельхознадзор сообщал об ограничении ввоза картофеля из ряда регионов Египта из-за выявленного в нем возбудителя бурой бактериальной гнили.

Как отмечают в пресс-службе, в ходе переговоров замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене заявила, что поставки картофеля из этих регионов могут быть возобновлены после того, как египетская сторона предоставит полную информацию о предпринятых мерах и проведенному расследованию по каждой из зон.

В свою очередь, в египетском ведомстве заявили о готовности предоставить всю необходимую информацию в Россельхознадзор в течение недели.

Кроме того, стороны обсудили карантинные фитосанитарные требования и требования по качеству и безопасности, предъявляемые к российской пшенице, которая экспортируется в Египет. В частности, египетская сторона проинформировала, что ввозимая в страну российская пшеница должна быть обеззаражена подведомственными Россельхознадзору учреждениями.