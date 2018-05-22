МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в июле снимает с конвейера автомобили Lada Priora и Kalina, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров.

Именно снятием с производства автоконцерн объяснил отсутствие Priora в производственном плане на июль, пишет газета.

Кроме Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina.

"АвтоВАЗ" прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам, на которое ссылается издание.

Слухи о том, что "АвтоВАЗ" может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет, уточняет издание. Ее производство началось в 2007 году, и одно время она была лидером продаж среди всех моделей Lada.