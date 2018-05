МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Sony Corp. договорилась о приобретении доли Mubadala Investment Co. в компании EMI Music Publishing, которая владеет и управляет правами более чем на 2 млн песен, включая классическую балладу Over The Rainbow и недавний хит Хозиера Take Me to Church, сообщает Dow Jones.

Sony ожидает выплатить в сумме около 2,3 млрд долларов денежными средствами и примет на себя валовый долг EMI Music Publishing, который на 31 марта составил около 1,36 млрд долларов.

В 2012 году группа инвесторов, включающая Mubadala, Sony и фонд Майкла Джексона, приобрела EMI Music Publishing у Citigroup Inc. примерно за 2,2 млрд долларов. Новая сделка даст Sony косвенный контроль примерно над 90% акций. Группа инвесторов во главе с Mubadala владеет 60%-ной долей.

Гендиректор Sony Кенитиро Ёсида указал в заявлении, что "музыкальный бизнес за последние пару лет пережил возрождение ", и компания ожидает, что это приобретение "будет особенно важной вехой для нашего долгосрочного роста".

Многолетнее снижение продаж CD внесло свое лепту в финансовые проблемы британской компании, известной как EMI Group Ltd. EMI в 2007 году была приобретена Terra Firma Capital Partners, и это стало предметом длительного правового разбирательства между Terra Firma и Citigroup. Citigroup выкупил EMI и в дальнейшем продал подразделение музыкальных записей компании Universal Music Group за 1,9 млрд долларов. Позднее индустрия начала восстанавливаться благодаря таким сервисам, как Spotify и Apple<AAPL> Music.

Музыкальное издательское подразделение Sony, Sony/ATV, управляет каталогом EMI Music Publishing.

Выручка EMI Music Publishing за финансовый год, истекший 31 марта, составила 663 млн долларов.