МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Tesla дала понять, что может отказаться от амбициозной цели производить автомобили для массового рынка. Это должно было возмутить потенциальных клиентов, а инвесторам стоит быть настороже, говорится в статье Dow Jones.

В минувшие выходные гендиректор Илон Маск анонсировал новую версию автомобиля Tesla для массового рынка по цене в 78 000 долларов – Model 3. Однако, что более важно, он признал, что если компания прямо сейчас запустит обещанную им версию за 35 000 долларов, то "понесет убытки и прекратит существование".

Tesla с трудом справляется с производством версии Model 3 за 50 000 долларов, и, поскольку компания теряет деньги, сейчас вопрос в том, сколько она заработает на запуске более быстрой версии за 78 000 долларов. Если Model 3 внезапно окажется люксовым автомобилем Tesla, другие модели которой продаются примерно по этой же цене и выше, ее будет логичнее сравнивать скорее с Maserati, чем с Chevrolet, которая выпускает электромобиль за 36 620 долларов.

Проблема в том, что инвесторы обеспечили Tesla рыночную капитализацию почти в 50 млрд долларов, веря, что эта компания перевернет мировую автомобильную индустрию, а не останется нишевым производителем люксовых электромобилей. Сколько должна стоить эта компания во втором случае, сказать трудно, но точно не столько, сколько она стоит сейчас.

Почти 500 000 приверженцев Tesla внесли по 1000 долларов в виде аванса за автомобиль, стартовая цена которого, как они думали, составит 35 000 долларов. Сколько из них смогут или захотят заплатить за люксовую модель? На эти авансы, которые по требованию подлежат возврату, приходится треть всех средств на неустойчивом балансе Tesla.

Маск заявил, что Tesla начнет производить дешевую Model 3 ближе к концу этого года. Впрочем, прогнозы Tesla, как правило, слишком оптимистичны.

Конечно, Tesla – не первая автомобильная компания, обещающая выпустить дешевую базовую модель в ограниченном количестве. При этом у нее есть веские коммерческие причины, чтобы подождать с производством. Tesla в прошедшем квартале потратила более 1 млрд долларов, и, как заявил Маск, выпускать Model 3 за 35 000 долларов сейчас невыгодно.

Если Tesla откажется от массового рынка, она будет производить намного меньше автомобилей, чем ожидали инвесторы, и ее стоимость окажется под вопросом. Рыночная стоимость Tesla составляет около 450 000 долларов из расчета на каждый автомобиль, проданный в прошлом году, что более чем в 16 раз превышает оценки таких конкурентов, как BMW AG.

Возможно ли, что из-за этого шага Tesla потенциальные клиенты потребуют деньги назад? Компания не сообщила, какое количество депонентов заинтересовано в покупке только самой дешевой версии. Узнать эти цифры будет трудно. Возврат денег клиентам может занять несколько месяцев, так что требования о возврате, поданные сегодня, могут не отражаться в финансовой отчетности до ноября, когда Tesla сообщит финрезультаты за 3-й квартал.

Отказ от массового рынка – это, возможно, правильное решение для Tesla, но не для акционеров.