МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Дочка" "Дикси" — АО "Дикси Юг" стала владельцем 98,8% акций ритейлера и получила право требовать выкупа оставшихся бумаг у других акционеров, следует из материалов "Дикси".

"Дочка" ритейлера намерена выкупить ценные бумаги по 340 рублей за обыкновенную акцию.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. Контрольным пакетом акций группы "Дикси" владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Группа в 2017 году увеличила чистый убыток по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом, до 6 миллиардов рублей.

Акционеры "Дикси" в декабре 2017 года одобрили делистинг акций компании с Московской биржи и утвердили цену обратного выкупа акций у несогласных с этим миноритариев в 340 рублей за штуку. В частности, против делистинга голосовал крупнейший миноритарный акционер ритейлера — Prosperity (около 20% акций). В конце января "Дикси Юг" договорилась о выкупе акций ритейлера у Prosperity по 340 рублей за бумагу.