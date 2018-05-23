МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Развитие пассажирских авиаперевозок в РФ до 2024 года потребует суммарные инвестиции в размере 410 миллиардов рублей, следует из доклада Центра стратегических разработок (ЦСР).

По оценкам Центра, развитие российских аэропортов потребует не менее 230 миллиардов рублей бюджетных инвестиций в период до 2024 года. Всего реконструкция, по данным ЦСР, затронет до 2024 года 66 аэропортов.

"Вторым необходимым для роста подвижности механизмом господдержки является субсидирование авиаперевозок. Для обеспечения целевых показателей роста межрегионального пассажиропотока потребуется нарастить субсидии с 7,6 миллиарда рублей в 2017 году до 39 миллиардов рублей в 2024 году в текущих ценах, что предполагает сохранение средних размеров субсидий на одного пассажира", — говорится в докладе.

В сумме до 2024 года на субсидирование потребуется порядка 180 миллиардов рублей.

Такие затраты, по мнению ЦСР, обеспечат "индуцированный" рост пассажиропотока в размере 14 миллионов поездок в год.