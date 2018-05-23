МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Любовь к спорту делает человека уязвимым, если этот человек – футбольный болельщик, так как он становится заложником высоких цен на аренду. РИА Недвижимость рассказывает о самых дорогих и самых доступных вариантах съёмного жилья на время финальных игр ЧМ-2018.

ЦЕНА КАК ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

Повышение арендных ставок на время крупных мероприятий – это нормальная практика во всех странах мира. Однако при этом никто не отменяет соотношения цены и качества, о котором, однако, некоторые собственники благополучно забывают.

К примеру, в Москве одно из самых высокобюджетных предложений по данным портала ЦИАН, – квартира, которая обойдется арендаторам в 500 тысяч рублей в сутки. Речь при этом идет об апартаментах в башне "Око" (один из небоскребов на территории ММДЦ "Москва-Сити").

"Оснащение: климат-контроль в каждой комнате, встроенная бытовая техника на кухне, встроенное освещение, центральный домофон для связи с ресепшен", – говорится в описании предложения. В башне "Федерация" по соседству квартира предлагается вдвое дешевле, но тоже по вполне "увесистой" ставке – 250 тысяч рублей в сутки. Согласно описанию, в ней имеются 5 спальных мест (из них 2 спальни изолированные), ванная и целых 3 душевые кабины, имеется система "умный дом", все спальные места имеют функцию массажа. К слову, в "мирное время", то есть не в дни Чемпионата, посуточная аренда апартаментов в небоскребах "Москвы-Сити" стартует от 13,5 тысячи рублей и в зависимости от класса апартаментов может доходить до 100 тысяч.

Однако на время ЧМ-2018 за те же деньги можно найти совсем другие предложения. Например, по данным портала Avito, в Волгограде за 250 тысяч рублей в сутки предлагается двухкомнатная квартира в панельном доме. "Квартира на сигнализации, под круглосуточной охраной полиции, 2 кондиционера, железная входная дверь, натяжные потолки", – перечисляются в объявлении преимущества лота. Главное из них, кстати – в локации – дом расположен всего в 50 метрах от стадиона, где будут проходить матчи ЧМ-2018.

"Что только не предлагают москвичи на дни чемпионата!" – рассказывает предприниматель Ольга Караулова, которая пыталась снять жилье на неделю для 10 болельщиков из Аргентины. "И "однушку" в Алтуфьево за 300 тысяч в месяц (зато на весь месяц, про неделю слышать не хотят). И комнаты в доме в районе "Крокус Сити" – по 7,5 тысячи в сутки за человека", — говорит она.

Отдельную категорию предложений "с особенностями" составляют лоты, которые сдаются на весь срок ЧМ-2018 – то есть примерно на месяц. Однако расписание групповых матчей построено так, что каждая команда играет в трех разных городах.

Например, сборная Уругвая проводит матчи в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону; сборная России – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. То есть болельщики конкретных команд, если они захотят посмотреть все ее игры, будут курсировать из города в город. Тем не менее, в городах, где проходят по 4-6 матчей, присутствует немало предложений строго "на весь срок Чемпионата". Например, на портале Rent Football 2018 предлагается снять в Нижнем Новгороде (всего 6 матчей) "однушку" за 450 тысяч и строго на месяц.

На том же портале "двушка" в Нижнем предлагается уже за 1,15 миллиона рублей в месяц, причем в объявлении нет даже фото. В Самаре, где также пройдет 6 матчей, владельцы коттеджа решили сорвать "джекпот", сдав коттедж на месяц за 5 миллионов рублей. Правда, в нем предлагается жить сразу трем семьям. Для сравнения, на том же портале есть предложение в Москве – на месяц сдаются достаточно просторные (400 квадратных метров) апартаменты недалеко от стадиона "Лужники". Стоимость аренды – 3,5 миллиона за месяц.

ДЕШЕВКА С ПОДВОХОМ И БЕЗ

В городах, где пройдет ЧМ-2018, можно найти и на удивление бюджетные варианты жилья. Они бывают двух категорий: с подвохом и без. Самый бюджетный вариант специалисты портала Avito нашли Калининграде – ставка составляла всего 100 рублей в сутки.

После звонка хозяину выяснилось, что это опечатка, и в дни Чемпионата квартира сдается за 10 тысяч рублей в сутки, и объявление будет исправлено. На момент публикации материала в объявление действительно внесена правка – сейчас ценник квартиры установлен в размере 3 тысячи рублей в сутки.

Другой вариант "подвоха" описала Караулова: "Одно из самых хитрых предложений в Москве – 5-комнатная квартира, в 5 минутах от метро почти в центре, 10 спальных мест за 35 тысяч в сутки. То есть 245 тысяч рублей на неделю. Но звонок хозяевам – и оказывается, что 35 тысяч за ночь – это стоимость проживания одного человека. За неделю на десятерых получится 2,45 миллиона – запредельная сумма, в 10 раз выше, чем было понятно из объявления".

Иногда собственники действительно становятся заложниками сбоев и ошибок. Так, владелица "однушки" в Сочи Екатерина, разместившая объявление о сдаче ее в аренду на время Чемпионата, очень скоро получила просто шквал звонков от потенциальных клиентов. Оказалось, что она указала цену 9 рублей в сутки вместо 9 тысяч. Правила портала, на котором она разместила объявление, не позволили ей менять ценник уже поданного объявления, а потенциальные арендаторы, расстроенные тем, что после звонка цена возрастает в 1000 раз, поставили Екатерине много отрицательных оценок. "В итоге я удалила аккаунт с этого сервиса и была вынуждена зарегистрироваться на других. Арендаторы уже нашлись, спрос сейчас высокий", — рассказывает она.

Еще один яркий подвох – цена, указанная за сутки, при ближайшем рассмотрении оказывается ценой за час.

Самый же частый подвох – это когда под видом бюджетной квартиры сдается что-то другое: комната или даже койко-место.

В отличие от самых дорогих арендных квартир, расценки на самые бюджетные практически равны в большинстве городов Чемпионата и составляют, по данным Avito, от 400 рублей в сутки (Казань) до 950 рублей в сутки (Москва). Если искать жилье через международные сервисы Booking или AirBnb, то цены очень похожие – бюджетные предложения находятся в диапазоне от 550 рублей в сутки (таких предложений много в Сочи) до 1,5 тысячи рублей в сутки. По составу предложения тоже не сильно различаются: это действительно "однушки", комнаты либо койко-места в хостелах.

Самое экзотичное предложение – это аренда палатки в Москве. Стоит это 558 рублей в сутки. Речь идет не о кемпинге, а только о возможности взять саму палатку. Установка и дальнейшая жизнь на усмотрение гостя. Из удобств к палатке прилагается коврик для ночевки. На момент написания материала все палатки уже были забронированы.