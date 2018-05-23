МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Министерство по туризму по поручению Минкультуры проведет оценку целесообразности введения ограничения на работу в России сервиса по бронированию жилья Booking.com. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ростуризма пишет РБК.

С предложением ограничить работу американского сервиса Booking.com в министерство культуры обратился глава туроператора "Свой ТС" Сергей Войтович, после чего ведомство дало поручение Ростуризму оценить необходимость такой меры в качестве антикризисной и представить предложения в срок до 4 июня.

В свою очередь представитель Ростуризма сообщил изданию, что министерство считает, что перед принятием решения нужно запросить мнение профильных профессиональных общественных сообществ и в скором времени отправит соответствующий запрос.

Как пояснил сам Войтович, ввести ограничение на работу Booking.com в России предлагается только в части российского сегмента. Речь идет о гостиницах на территории РФ и находящихся в стране клиентов.

Он считает, что если российские туристы захотят забронировать посредством Booking.com отели в других странах, либо иностранцы — в России, то проблем с пользованием ресурса возникнуть не должно.