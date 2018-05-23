НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ (Австрия), 23 мая — ПРАЙМ. Валовая прибыль Российского футбольного союза за 2017 год составила 233 млн рублей, сообщил глава Контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко. По его словам, дебиторская задолженность РФС на 1 января 2018 года составила около 400 млн рублей

РФС по состоянию на 1 января 2018 года полностью погасил просроченную кредиторскую задолженность, дебиторская задолженность организации составляет около 400 миллионов рублей, заявил Перонко.

На 1 января 2017 года кредиторская задолженность РФС составляла 348 миллионов рублей. В 2015 году этот показатель составлял 1,3 миллиарда рублей.

"РФС в 2017 году продолжил работу по улучшению финансовой устойчивости. В этом вопросе была проделана большая работа, все показатели имеют положительную динамику. Прежде всего, это рост коммерческой выручки в 2017 году. Также почти на 80 миллионов рублей были превышены доходы в отличие от заявленного изначально в бюджете. РФС продолжил оптимизацию над расходами, которые оказались ниже запланированного", — сказал Перонко по телефону.

"На 2017 год изначально планировалось, что просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2018 года составит 51 миллион, но в итоге и эта сумма была закрыта. В итоге на 1 января 2018 года у РФС просроченной кредиторской задолженности нет. Доходы РФС превысили расходы на сумму в районе 160 миллионов рублей. И эти средства были отправлены на погашение кредиторской задолженности", — продолжил он.

Перонко акцентировал внимание на существовании дебиторской задолженности на 1 января 2018 года. "В целом ситуация улучшилась и стабилизировалась по сравнению с тем, что было в 2015 году. Сейчас РФС — устойчивая организация. Финансовая и бухгалтерская отчетность соответствуют законодательству", — добавил он.

"Но продолжается работа по сокращению дебиторской задолженности. Думаю, и РФС видит, что над этим пунктом нужно продолжать работу. Дебиторская задолженность составляет около 400 миллионов рублей. Но по сравнению с тем, что было три года назад, это не такая большая сумма", — заключил Перонко.