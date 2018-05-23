МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продажи автомобилей проекта "Кортеж" в 2019 году составят максимум 50-70 машин, сообщил журналистам гендиректор группы Sollers, которая выступает индустриальным партнером проекта машин на этой единой модульной платформе, Вадим Швецов.

"Мы не будем гнать коней — первые продажи будут персональными. Я уверен, что даже если мы сможем 200 машин (сделать за год — ред.), то мы не будем (их все быстро продавать — ред.). Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 машин — это моя оценка, это максимум, что может быть", — сказал Швецов.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

В среду глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что экспорт автомобилей бренда Aurus может начаться в 2020-2021 годах.

"Потенциальных заказчиков начнут собирать после Московского автосалона (в августе), но в следующем году мы точно не сможем начать поставлять на экспорт — просто физически объемы производства будут уходить в России. Мы не хотим сейчас расползтись по объемам, чтобы потерять качество, но объемы нужно наращивать по мере возможностей", — сказал Мантуров.

"Мы исходим из того, что экспортировать можно начать в конце 2020 года, не ранее. 2020-2021 года, да", — заявил министр.