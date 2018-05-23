МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цены на автомобильный бензин в РФ за неделю с 15 по 21 мая выросли на 1,8%, на дизельное топливо — на 1,6%, сообщает Росстат в среду.

"За период с 15 по 21 мая 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. … Цены на бензин автомобильный выросли на 1,8%, на дизельное топливо — на 1,6%, — говорится в сообщении.

Во вторник первый зампред комитета ГД по энергетике Сергей Есяков сообщил, что правительство РФ готово снизить акцизы на автомобильных бензин на 3 тысячи рублей за тонну, и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей. В среду вице-премьер Дмитрий Козак заявлял, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо в РФ должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.

Как сообщал 17 мая Росстат, средняя розничная цена бензина в России по данным на 14 мая перешла рубеж в 41 рубль за литр, достигнув 41,28 рубля. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая 21 мая на заседании межкомитетской рабочей группы в Госдуме, поясняла, что вклад в рост цен внесли подорожание нефти на мировых рынках, а также рост акцизов в РФ.