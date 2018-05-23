МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Проезд по 330-километровому участку новой трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" будет стоить от 356 до 660 рублей для легковых автомобилей, сообщается на сайте Автодора.

Как отмечает госкомпания, в июне откроется для движения двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (334-й километр — 543-й километр). Он станет продолжением действующих участков М-11 в Тверской области (50 километров в обход Торжка и 70 километров в обход Вышнего Волочка). Таким образом, будет обеспечен сквозной проезд по 330 километрам новой автомагистрали (с 208-го по 543-й километры).

"Стоимость проезда по 330-километровому участку новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва — Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях составит от 356 до 660 рублей для легковых автомобилей", — говорится в сообщении.

При оплате наличными или по банковской карте проезд всех 330 километров будет стоить в дневное время для легковой машины 660 рублей. При наличии транспондера "T-pass" (выпускается ООО "Автодор — Платные дороги") стоимость проезда, в зависимости от размера скидок, предоставленных в рамках программы лояльности, составит 356,4 рубля, при оплате транспондером других операторов — 528 рублей (20% скидки).

Новая скоростная автомобильная дорога "М-11 Москва — Санкт-Петербург" протянется от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров.