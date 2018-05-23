МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги деятельности в 2017 году. По словам главы Контрольно-ревизионной комиссии РФС Ивана Перонко, проведена большая работа по улучшению финансовой устойчивости организации. Валовая прибыль за прошлый год составила 233 миллиона рублей, дебиторская задолженность — около 400 миллионов рублей, просроченная кредиторская задолженность полностью погашена.

Стоит напомнить, что в 2015 году кредиторская задолженность РФС составляла 1,3 миллиарда рублей, а на 1 января 2017 года этот показатель равнялся 348 миллионам. Перонко также отметил рост коммерческой выручки. Доходы превысили заявленные в бюджете почти на 80 миллионов рублей. Расходы организации перекрыты ими на 160 миллионов рублей. Именно за счет дополнительных средств удалось полностью погасить кредиторскую задолженность.

В целом, подчеркнул Перонко, РФС стал устойчивой организацией, финансовая и бухгалтерская отчетность которой полностью соответствуют законодательству страны.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", полагают, что РФС не стоит останавливаться на достигнутых результатах, несмотря на хорошие финансовые показатели. Необходимо уделить больше внимания массовому и детскому футболу, особенно – в регионах. При этом предстоящий чемпионат мира не принесет организации большой коммерческой выгоды, но способен дать положительный импульс развитию самого популярного вида спорта в стране.

Остается только поздравить РФС

Автор первой программы развития футбола в России и бывший Генеральный секретарь российского футбольного союза Анатолий Воробьев считает, что в результатах финансовой деятельности РФС заметна смена руководства и более грамотное управление футбольным хозяйством. Валовая прибыль РФС за 2017 г составила 233 млн руб, дебиторская задолженность - 400 млн рублей

"Остается только поздравить нынешнее руководство с такими замечательными финансовыми показателями. Значит, основное зло было в предыдущей администрации. Пришли более грамотные люди в области менеджмента и финансовой деятельности и сразу все улучшилось. Так что, как говорит молодежь, только "респект и уважуха" новому руководству", — заявил он.

Однако к перспективам развития футбола в России, по мнению эксперта, нужно подходить взвешенно. Жизнь, по его словам, волатильна, и за одними полосами идут другие. Как в серфинге, сейчас на волне, потом можно с нее соскочить.

"Совершенно очевидно, и я это неоднократно говорил, что пока был Николай Александрович Толстых в качестве президента, он вел войны с агентами и так далее. РФС был в состоянии финансовой блокады. Как только Николай Александрович покинул пост и пришли новые руководители, сразу господин Усманов покрыл долги перед Капелло и все стало замечательно", — сказал Воробьев.

Необходимо внимание к массовому и детскому футболу

Для сохранения позитивных тенденций в развитии российского футбола, по мнению Воробьева, надо и дальше соблюдать финансовую дисциплину. При этом находить деньги необходимо не только на финансирование сборной, но и массового футбола, регионального, детских центров.

"Тогда светлое будущее не за горами", — уверен эксперт.

Один из самых известных игроков сборной России и московского "Спартака", футбольный эксперт Александр Мостовой тоже отметил важность развития массового и детского футбола. Причем не только в столицах, но и в регионах. По его словам, в России достаточно много людей занимается футболом.

"Где ни бываю, везде вижу – все занимаются. Детские школы, секции, чего только нет", — сказал Мостовой.

Однако в провинциальных городах дело идет не так хорошо, считает эксперт. И РФС следует уделить региональному футболу больше внимания.

"Другое дело, что Москва и Питер в этом плане отличаются от других регионов. Вот для этого и есть руководители РФС, те люди, которые за это деньги получают. Они должны больше уделять этому внимания. Я был недавно в Нижнем Новгороде, увидел немного. Кое-что слышу. Говорят, печально", — пояснил Мостовой.

РФС, чемпионат мира и российский футбол

В финансовом плане предстоящий чемпионат мира в России не так много даст РФС, уверен Воробьев. Главным бенефициаром мундиаля является FIFA. Основные доходы от продажи билетов от телевизионных трансляций, мерчандайзинга зарабатывает международная федерация.

"Зарабатывают отельеры, рестораторы, а РФС особо от этого ничего не заработает. Но с другой стороны, построены новые стадионы, надеюсь, мультипликатор будет достаточно длинный при грамотном подходе. Будет повышен интерес к футболу в стране", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что вокруг новых стадионов в футбольных городах необходимо развивать футбольные кластеры, чтобы растить молодые таланты и привлекать зрителей. Это необходимо для того, чтобы эти арены не превратились в «белых слонов», как в Корее или в ЮАР. РФС есть над чем поработать, но в целом исследования показывают, что краткосрочный эффект безусловно будет высоким. Чтобы он стал долгосрочным, необходима большая планомерная маркетинговая работа.

"Думаю, что исследования, выполненные по этой теме, руководство РФС изучило. Если нет, каких-то консультантов привлечет. И я думаю, что все будет замечательно", — сказал Воробьев.

По мнению Мостового, перспективы российского футбола во многом будут зависеть от того, как сборная страны сыграет на чемпионате мира.

"Если сыграем нормально, то на волне вот этого бума, плюс стадионы новые. Уже сейчас видно, что на хорошие стадионы народ идет. Пускай дешево, бесплатно, но все равно – идут. Если проиграем, болельщик будет сомневаться опять", — сказал Мостовой.



