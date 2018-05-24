МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Американская компания Uber прекратит испытания беспилотных автомобилей в Аризоне после произошедшего в регионе ДТП с участием автономного транспортного средства, жертвой которого стал один человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на официальное заявление компании.

Ранее сообщалось о том, что компания приостановила испытания беспилотников в Аризоне после смертельного ДТП с участием автономного джипа, в результате которого погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Двигавшийся на автопилоте автомобиль компании Uber "увидел" перед собой велосипедистку, которая спешилась и везла велосипед рядом, но не затормозил.

Uber продолжит тестирования беспилотных автомобилей в Сан-Франциско, в котором находится штаб-квартира компании, и сосредоточит усилия на исследованиях в Питсбурге, где реализуется ряд проектов автомобилей с искусственным интеллектом.

Исполнительный директор Uber Эрик Мейхофер заявил, что компания поменяет способ тестирования своих беспилотных автомобилей. "Когда мы продолжим тестирования на дорогах, они будут проводиться в намного более ограниченной форме, чтобы протестировать поведение автомобиля в конкретных ситуациях… Такой подход позволит постоянно совершенствовать алгоритмы работы автомобиля и ПО, касающиеся безопасности", — говорится в его письме, разосланном по внутренней электронной почте компании.

Мейхофер добавил, что при возвращении к испытаниям беспилотных автомобилей на дорогах общественного пользования будет обеспечена повышенная безопасность и получены надлежащие разрешения на тестирования.

По данным издания Arizona Republic, после решения компании около 300 ее сотрудников в Аризоне потеряют работу.

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.