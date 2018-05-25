МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Немецкому автомобильному концерну Daimler AG грозит официальный отзыв более 600 тысяч дизельных автомобилей, в том числе класса C и G, из-за подозрений в отношении концерна в манипуляции показателями выхлопов, сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По данным издания, Федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) подозревает Daimler в установке на свои транспортные средства недопустимого отключающего оборудования, которое позволяет производить манипуляции с показателями системы выбросов.

В настоящий момент идет проверка моделей с двигателем, аналогичным двигателю Mercedes-Van Vito 1,6 л с экологическим стандартом Евро-6. Этот двигатель производится партнером Daimler французским производителем Renault. Отмечается, что Renault попал под подозрение в связи с манипуляциями еще два года назад, в январе 2016 года следователи провели обыски в центральном офисе концерна, а также на других площадках. Французские власти считают, что Renault устанавливал на свои модели незаконное ПО. Renault все обвинения отвергает.

В среду BKA потребовало немедленно отозвать 6300 минивэнов Mercedes Vito по всему миру. По заявлению Daimler, эти автомобили нуждаются в обновлении ПО. Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что глава Daimler Дитер Цече в понедельник вызван в министерство для прояснения ситуации.