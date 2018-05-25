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МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) US отзывает 4,8 миллиона автомобилей в США из-за дефекта, который может помешать водителям деактивировать функцию круиз-контроля, сообщила компания.

"FCA отзывает примерно 4,8 миллиона автомобилей для устранения дефекта, который может помешать отключению системы круиз-контроля. В случае возникновения этой проблемы водители могут быть не способны остановить машину, нажав на педаль тормоза, или вручную отключить эту функцию", — говорится в заявлении. Компания отмечает, что пока в связи с этим дефектом никаких травм и аварий зафиксировано не было.

Отзыв касается группы автомобилей с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач различных моделей выпуска 2014-2019 годов. Так, под отзыв попали седаны Chrysler 200 ("Крайслер 200") и Chrysler 300 ("Крайслер 300"), минивэны Chrysler Pacifica ("Крайслер пасифика"), кроссоверы Dodge Durango ("Додж дюранго"), Jeep Cherokee ("Джим чероки"), Jeep Wrangler ("Джип рэнглер") и другие машины.

Fiat Chrysler настоятельно рекомендует водителям проблемных авто "отказаться от использования круиз-контроля и сдать их в ближайший дилерский центр" для проведения ремонта.

Как позднее в пятницу сообщил канадский транспортный регулятор, Fiat также отзывает 490 тысяч машин в этой стране с тем же дефектом. Таким образом, всего компания отзывает 5,3 миллиона авто.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.