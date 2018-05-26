ВОРОНЕЖ, 26 мая /ПРАЙМ/. Здание железнодорожного вокзала "Воронеж-Южный", рассчитанное на 240 пассажиров, открылось на станции "Придача" Юго-восточной железной дороги, сообщает в субботу пресс-служба правительства Воронежской области.

Ранее поездам, которые следуют со стороны Москвы на юг через Воронеж, приходилось заезжать на вокзал "Воронеж-I", чтобы отцепить локомотив и сменить направление движения. Решение о строительстве нового вокзала на станции "Придача", через который пассажирские поезда могли бы проходить, не заходя в город, было принято несколько лет назад. Церемония открытия вокзала состоялась 26 мая.

"Новый вокзал вмещает 240 пассажиров, инвестиции в его строительство составили около 380 миллионов рублей. Вокзал назвали "Воронеж Южный", поскольку через него в южном направлении к черноморскому побережью России проходят до 42 пар поездов в сутки", — говорится в сообщении правительства.

По словам начальника ЮВЖД Сергея Задорина, новый вокзал станет частью пассажирской инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения, которое в будущем свяжет Воронеж с соседними областными центрами, в том числе — с Липецком и Ростовом-на-Дону. В качестве межрегиональных экспрессов планируется использовать электропоезда "Ласточка".

Как отметил на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, успешное сотрудничество региональных властей с ЮВЖД продолжится и в перспективе приведет к строительству в Воронеже еще одного вокзала — "Воронеж-3".