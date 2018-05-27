МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Поправки в Воздушный кодекс РФ, позволяющие пассажирам получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса, вступают в силу.

Россия ранее присоединилась к Монреальской конвенции, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.

Так, теперь за задержку рейса установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тысяч рублей. До этого дня это сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки. Кроме того, Монреальской конвенцией расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику: если раньше это можно было сделать только по месту регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции подать иск можно будет и по месту жительства пассажира.

До воскресенья максимальный размер компенсации за утерянный багаж составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей.

Для авиакомпаний предусматривается возможность оформления электронного перевозочного документа для грузовых перевозок, что позволит сэкономить на грузоперевозках. Также изменения предусматривают приведение в соответствие с конвенцией сроков предъявления к перевозчику претензий и требований о возмещении вреда в случаях повреждения (порчи, утраты) багажа, груза, почты, и исчисления сроков исковой давности.

Монреальская конвенция 1999 года представляет собой пересмотренный вариант документов Варшавской системы, принятой в 1929 году, участником которой является РФ, и используется для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок с учетом изменений, связанных с развитием технического прогресса. В настоящее время участниками Монреальской конвенции являются около 130 государств.