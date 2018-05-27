КАИР, 27 мая /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Высший административный суд Египта отменил принятое ранее решение о запрете на ввоз российской пшеницы с содержанием спорыньи, сообщил РИА Новости подававший иск адвокат Тарек аль-Оуды.

"Высший административный суд постановил отметить запрет на импорт российской пшеницы с содержанием спорыньи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что заседание суда состоялось в субботу.

По словам адвоката, решение суда означает, что Египет сможет продолжить закупать зерно в соответствии с нормами для ввоза пищевой продукции, которые установили министерство снабжения и внутренней торговли и минсельхоз.

Суд первой инстанции при Государственном совете Египта в середине ноября прошлого года удовлетворил иск египетского адвоката аль-Оуды с требованием запретить ввоз в страну пшеницы, пораженной спорыньей, в том числе это касалось и российского зерна. В иске утверждалось, что этот грибок опасен для здоровья человека в любой концентрации.

Однако правительство подало апелляцию, оспорив требование по нулевому содержанию спорыньи в пшенице, импортируемой из России и других стран. По мнению правительства, допустимый уровень содержания спорыньи составляет 0,05%.

Во время судебного разбирательства Египет продолжал импортировать пшеницу и проводить тендеры в соответствии с существующими египетскими и международными стандартами.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российского зерна.