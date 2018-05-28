МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, обвиняемым в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых и третьего фигуранта дела — Артура Максидова.

Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), частью 1 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ, части 1 статьи 210 УК РФ, части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Также МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

Следствие считает, что преступления совершены преступным сообществом, созданным не позднее 2010 года на территории Москвы, которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

В конце марта в Москве были арестованы совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей.