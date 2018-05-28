МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В России впервые появился сервис оплаты покупок с помощью селфи, говорится в сообщении разработчиков сервиса — компании VisionLabs (проект-резидент фонда "Сколково") и российской платежной системы SWiP.

Чтобы воспользоваться сервисом SelfieToPay, покупателю нужно скачать приложение SWiP в AppStore или GooglePlay, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо. Биометрические данные пользователя будут храниться в базе сервиса. Таким образом, при оплате товаров в торговых точках, имеющих соответствующее ПО и специальную камеру, пользователю необязательно будет иметь с собой телефон, — достаточно будет посмотреть на камеру, установленную рядом с кассой. Камера самостоятельно идентифицирует клиента. Все расчетные операции будут происходить в платежной системе SWiP.

"Платформа для распознавания лиц VisionLabs LUNA оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только платящего пользователя", — говорится в релизе.

Первыми данный сервис протестировали в сети общественного питания "Пять Звезд" и в Mediacafe на улице Рочдельская в Москве. В июне пилотные проекты с сервисом запустят сети пиццерий Papa John"s и кофеен Cofix. В будущем компании планируют внедрить сервис в 250 точках оплаты на предприятиях розничной торговли и сферы услуг в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями.

"Вместе с партнерами мы создаем совершенно новый повседневный опыт, который уже в ближайшем будущем станет обыденностью. Мы уже перешли от наличных к биометрической оплате с помощью мобильных телефонов. Уже совсем скоро человеку для оплаты покупок и услуг не понадобится даже телефон — зачем нужен телефон, если можно максимально безопасно и удобно расплачиваться одной лишь улыбкой на лице", — приводятся в сообщении слова гендиректора и основателя VisionLabs Александра Ханина.