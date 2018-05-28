МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Министерство здравоохранения России выступило с предложением ежегодно на 10-20% повышать акциз на крепкий алкоголь и табачную продукцию. Ведомство предложило внести соответствующие коррективы в Налоговый кодекс.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", по-разному оценили инициативу министерства. С точки зрения бизнеса, Минфину стоило бы задуматься о потерях бюджета из-за падения рынка легального алкоголя, а Минздраву — об увеличении в подпольной розничной торговле суррогатных напитков. У населения недостаточно средств на дорогой алкоголь. Сторонники здорового образа жизни напомнили о задачах, поставленных президентом России перед правительством. Одной из важнейших среди них является достижение средней продолжительности жизни россиян в 80 лет.

Главный популяризатор нелегального алкоголя — государство

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, такое предложение всерьез никто рассматривать не будет.

"СМИ покуражатся, попиарят и поникнет также как и программа здорового образа жизни", — считает эксперт.

Дробиз подчеркнул, что главной проблемой в России является вовсе не алкоголизация населения, а потребление суррогатной нелегальной продукции. В любой стране доля таких товаров – 10-15%. Минздрав хочет индексировать акцизы на алкоголь и сигареты‍ каждый год

"В Великобритании убыток от нелегального алкоголя государством оценивается в 3,5 миллиарда евро в год. Солидно. А у нас причиной существования нелегального рынка алкоголя является дороговизна легальных напитков для значительной части потребителей с низкими доходами", — пояснил он.

Все граждане, получающие зарплату ниже 15 тысяч рублей – потенциальные потребители нелегальной продукции. Если же зарплата ниже 15 тысяч – гарантированные потребители, считает Дробиз. Алкоголь в России примерно в восемь раз дороже относительно пособий, минимальных и средних заработных плат, чем в Западной Европе, США, Австралии, Чили, Аргентине и прочих странах. При этом потребление остается на схожих уровнях.

"Поэтому рынок суррогатной продукции в России примерно 750 миллионов литров в год крепкого алкоголя. Это и самогон, и спиртосодержащие жидкости различные. Особенность этого рынка в том, что алкоголь производят в полукустарных условиях. Заводы его практически не производят. Размещают линии розлива вот уже несколько лет в каких-то бывших колхозных коровниках, ангарах, складах и так далее. Грязными руками все это делают. Дома огромные объемы производят – примерно треть объема. И продается в нелегальной рознице. Вот это — проблема", — рассказал Дробиз.

Все это происходит из-за высокой цены на легальный алкоголь, главную роль в которой играет акциз считает эксперт. Если сегодня самая дешевая бутылка водки стоит официально 205, а реально – 230 рублей, то из этих денег акциз и НДС — 130. Правительство хочет повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь

"Главный популяризатор рынка нелегальной и суррогатной продукции – государство со своей акцизной политикой", — сказал Дробиз.

Не надо мешать

Он напомнил, что до 2012 года ставка росла примерно на 10% в год – на уровень инфляции. Затем государство за три года ставку акциза удвоило. Бутылка водки в 2014 году стала стоить 220 рублей вместо 90.

"Государство уже признало эту акцизную реформу провальной. Продажи крепкого алкоголя в легальной рознице за три года упали в 1,5 раза. В результате государство не повышало больше ставку акциза до 2018 года, когда она снова повысилась на 5%", — пояснил эксперт.

Дробиз добавил, что сейчас Минфин собирается повышать акцизы только с 2021 года. Россия в 2014 году по уровню роста ставки прежними темпами оказалась сразу в 2020 году.

"Не было ни роста зарплат, ничего. Никаких оснований для этого не было. Просто продукция подорожала в два раза», — сказал эксперт.

Он также связал падение сбора акцизов в 2012-2014 годах с обрушением рынка алкоголя. И государству пришлось отказаться от повышения акцизов, чтобы его сбалансировать. Теперь, до 2020 года рынок будет только выравниваться. При этом нельзя не отметить победу государства – введение в 2016 году системы ЕГАИС, проверяющей легальность продукции.

"Благодаря этому нелегальную водку из розницы выкинули. Легальный рынок вырос на 30%, на столько же вырос и сбор акцизов. Мы в 2017 году достигли пика. И не надо мешать. Все должно идти естественным путем. У Минздрава популизм – в крови" – считает Дробиз.

Эксперт добавил, что не стоит думать, будто алкоголь в России дешев. Это вовсе не так.

"Пособие по безработице и минимальная зарплата в Германии, Франции, Италии или США – примерно 900 евро или долларов. Самая дешевая бутылка крепкого алкоголя – около 4,5 евро или долларов. Около 200 бутылок может себе безработный позволить. В России пособие по безработице – четыре тысячи рублей. Это – 20 бутылок легальной водки. Поэтому там никто не пьет одеколон или спиртосодержащие жидкости для чистки ванн и унитазов", — пояснил Дробиз.

Эксперт уверен, что нет никакого смысла гнаться за планами Минздрава. Это – всего лишь часть программы пиара здорового образа жизни. Нужно спокойно придерживаться плана Минфина – в 2021 году добавить на уровень инфляции ставку на 4-5%.

Минздрав говорит о соблюдении закона

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил агентству "Прайм", что требование о повышении акцизов прописано в законе по борьбе с табаком, который был принят в 2013 году. В нем предусмотрена одна из эффективных мер, которую приняли, опираясь на международный опыт. Речь идет о доступности табака. Она подразделяется на территориальную, временную и возрастную. Табак продают в определенное время, с определенного возраста, в определенных местах. Есть еще и экономическая доступность. Если табак будет слишком дешевый, его смогут покупать даже дети. В России и алкоголь, и табак, по сравнительной оценке относятся к числу дешевых.

"И наш отнюдь не альтруистический бизнес не хочет этого повышения. Когда был принят в 2013 году закон, это было нормой. Потом наш бизнес пролоббировал, что не надо повышать, хватит. И обставлено это было, как забота о трудящихся. И несколько лет мы не повышали», — напомнил Онищенко.

Минздрав в данном случае говорит о соблюдении закона, поскольку он его курирует, пояснил эксперт. Он выполняет свою функцию. Это – не позиция Минздрава. Это – позиция и президента, подписавшего данный закон, и общества, поскольку документ принимался депутатами – выразителями мнений тех самых трудящихся. Это в равной степени распространяется и на алкоголь, добавил Онищенко.

Эксперт пояснил, что сейчас эта тема поднимается в связи с посланием президента, в котором обозначен главный индикатив – достижение средней продолжительности жизни россиян в 80 лет. На это должна работать и экономика, и промышленность, и все сферы деятельности правительства.

"Известно, что в продолжительности жизни есть несколько составляющих. Она зависит от уровня здравоохранения лишь на 20%. Остальное зависит от уровня, условий жизни, качества пищи, среды обитания и от потребления алкоголя и табака. Последний является самой пагубной из устранимых причин", — пояснил эксперт.

Цена за доступный табак слишком высока

Онищенко считает, что Минфин мыслит примитивными категориями, считая эффективность лишь по потерям акцизов. Но мыслить нужно шире. Цена, которую мы платим за дешевый табак, за несоблюдение закона – около 400 тысяч преждевременных смертей в год, недожитие примерно на 10 лет. Курящий человек подвержен характерным заболеваниям. Затраты на лечение – тоже прямой ущерб. Все это идет из бюджета, и Минфину необходимо это учитывать.

"Мы учим человека, а он умер на 10 лет раньше. Есть определенные показатели, признанные международной наукой. Наш закон, по оценке Всемирной организации здравоохранения, считается одним из лучших. Вину надо разделить между Минфином и теми, кто не затрудняет себя доказательствами вреда курения", — сказал эксперт.

Онищенко категорически поддерживает предложение Минздрава, учитывая поставленные президентом России задачи. Стоило бы даже поднять вопрос запрета на благотворительную деятельность со стороны алкогольных и табачных компаний, чтобы не создавать им положительный образ.

"Так что – прав Минздрав. Но пока мы сами это не осознаем, ничего не будет. Никто за нас не решит эту проблему", — закончил Онищенко.



