МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,146 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка за данный период увеличилась на 17,3% — до 16,493 миллиарда рублей, скорректированная выручка (за вычетом стоимости услуг соисполнителей) — на 10,5% — до 6,646 миллиарда рублей "на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 5,3%". EBITDA выросла на 9,9% и составила 2,353 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность EBITDA осталась на уровне показателя аналогичного периода прошлого года — 35,4%.

Рентабельность по чистой прибыли снизилась до 17,2% с 17,7%.Чистый долг (за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений) на конец первого квартала снизился до 372 миллионов рублей с 2,245 миллиарда рублей годом ранее.

"Трансконтейнер" ранее сообщал, что в первом квартале 2018 года увеличил перевозки на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 435,2 тысячи TEU. В частности, внутренние перевозки снизились на 4,7% — до 203,7 тысячи TEU, экспортные — выросли на 5,9% — до 119,4 тысячи TEU, импортные — увеличились на 6,2% — до 78,5 тысячи TEU, транзитные — на 44,7% — до 33,5 тысячи TEU.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 70 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 42 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

Компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым — владеет 24,5051% "Трансконтейнера", Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) — 25,07%, Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК), подконтрольная РЖД, — 50% плюс две акции.