МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Фильм "Хан Соло. Звездные войны: Истории" в первые выходные проката в США и Канаде, где отмечали День поминовения, по оценкам, собрал 103 млн долларов. Это гораздо меньше, чем собрал любой другой фильм этой звездной саги с 2015 года, когда Walt Disney Co. решила перезапустить франшизу, сообщает Dow Jones.

Вялый старт заставляет задуматься о благополучии одного из самых ценных брендов Disney, на которой развлекательный гигант делает большую ставку. Сюда относятся будущие фильмы, стриминговые телевизионные сериалы и дорогостоящие новые тематические парки, строительство которых идет во Флориде и Калифорнии. В 2012 году Disney заплатила за Lucasfilm Ltd., стоявшую за сагой "Звездные войны", 4 млрд долларов.

"Хан Соло" — это приквел, посвященный истории космического сорвиголовы Хана Соло. В предыдущих фильмах его играл Харрисон Форд, а в только что вышедшем фильме роль юного Соло исполнил Олден Эренрайк. Никто не ждал, что "Хан Соло" принесет в прокате столько же, сколько "Звездные войны: Пробуждение силы" или "Звездные войны: Последний джедай", выпущенные в 2015 и 2017 году соответственно. Однако Disney надеялась, что его сборы будут сопоставимы со сборами еще одного спин-оффа – "Изгой-один. Звездные войны: Истории", вышедшего в 2016 году. В первые выходные, которые не совпали с праздником, этот фильм собрал 155 млн долларов.

На домашнем рынке за первый уикенд по конец воскресенья "Хан Соло" собрал в прокате лишь 84,4 млн долларов. Это не только меньше, чем "Изгой-один", но и "Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов", который в 2005 году за первые выходные проката принес 108,4 млн долларов, причем тогда билеты стоили на 30% меньше.

Не впечатляет прокат "Хана Соло" и за рубежом: с учетом каждой крупной зарубежной страны, за исключением Японии, этот фильм космической саги принес всего 68,2 млн долларов. Результаты его проката разочаровали практические везде, в том числе в Китае, Великобритании, Австралии, Бразилии и Южной Корее. "Изгой-один" был запущен в меньшем количестве стран, но в первый уикенд принес компании примерно 135,5 млн долларов.

"Этот результат не оправдал наших ожиданий", – признал Дейв Холлис, глава Disney по кинопрокату. Впрочем, он добавил, что результаты опросов зрителей воодушевляют. Они позволяют надеяться, что в ближайшие недели благодаря сарафанному радио результаты проката "Хана Соло" улучшатся.

Холлис также сказал, что Disney сейчас анализирует данные, чтобы понять, почему старт "Хана Соло" оказался хуже, чем у предыдущих фильмов саги. Ключевой вопрос: были ли зрители разочарованы факторами, присущими только "Хану Соло", или же падает их интерес к саге "Звездные войны" в целом.

Фильм получил противоположные отзывы, которые в основном оказались хуже, чем у ранее выпущенных Disney фильмов. Некоторые в Голливуде утверждают, что Disney слишком рано выпустила "Хана Соло" после "Последнего джедая", прокат которого начался в декабре.

Смена директоров и большой объем повторных съемок привели к тому, что бюджет на съемочный процесс "Хана Соло" превысил 250 млн долларов.

Теперь у Disney есть время на пересмотр подхода к "Звездным войнам", поскольку следующий сиквел по плану выйдет не ранее декабря 2019 года. Президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди предстоит восстановить былую славу звездной саги.