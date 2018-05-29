МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российская столица вошла в топ-10 городов мира с самой высокой стоимостью аренды офисов премиум-класса. Об этом говорится в исследовании Knight Frank.

Всего в список попали 75 крупнейших городов мира.

По результатам прошлого 2017 года средняя стоимость аренды премиальных офисов по миру составила $782 за квадратный метр в год.

Средняя ставка аренды на московском рынке офисных помещений — ниже премиальной в 1,8 раза — $427 за квадрат в год.

Как следует из анализа экспертов, сегмент дорогих бизнес-центров в Москве представлен всего десятью объектами, в том числе "Романов двор", "Белая площадь", "Белые сады", "4 ветра".

ЗаВ течение последних трех лет главными арендаторами премиальных офисов в столице РФ стали компании из сфер "технологии", "медиа", "телекоммуникации" и производственного сектора. Совокупная доля в общем объеме арендных сделок этих отраслей составила 54%. Бизнес-структуры из банковской и финансовой сферы — 14%.

Традиционного первое место в рейтинге городов с самыми дорогими офисами занимает Гонконг: в год стоимость аренды метра составляет $2500.

В топ-5 вошли: