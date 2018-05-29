МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Китайский бренд Alibaba вошел в десятку лидеров рейтинга ста самых дорогих брендов в мире — The BrandZ Global Top 100, по версии британских компаний WPP и Kantar Millward Brown.

Бренд Alibaba занял в рейтинге девятое место, хотя в прошлом году он находился на 14-ой строчке. При этом он показал самый ощутимый относительный рост за год — его стоимость выросла почти в два раза, до 113,4 миллиарда долларов.

Google и Apple сохранили за собой первое и второе места рейтинга соответственно. Компания Amazon вышла на третью строчку, переместив Microsoft на четвертую, а китайская Tencent заняла пятое место, поднявшись с восьмого в прошлом году. Бренд Facebook выбыл из топ-5 и оказался на шестой строчке.

"Совокупная стоимость брендов, вошедших в топ-100 рейтинга, выросла по сравнению с прошлым годом на рекордные 21%, или 750 миллиардов долларов, до 4,4 триллиона долларов", — также указывается в исследовании.

Стоимость бренда Google увеличилась за год на 23%, до 302,06 миллиарда долларов, Apple — на 28%, до 300,6 миллиарда долларов, Amazon — на 49%, до 207,59 миллиарда. Стоимость бренда Microsoft выросла с 2017 года на 40%, до 200,987 миллиарда долларов, Tencent — в 1,6 раза, до 179 миллиарда долларов, Facebook — на 25%, до 162,1 миллиарда долларов.

Рейтинг составлен на основе данных опроса более чем 3 миллионов потребителей об их отношении к примерно 120 тысячам брендов. В текущем году в рейтинг впервые вошли Uber — на 81-ой строчке и Instagram — на 91-ом месте.