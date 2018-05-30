МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года, следует из материалов компании.

"Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении. В "М.Видео" указали, что компания руководствуется интересами акционеров в вопросе распределения дивидендов с учетом планов компании по дальнейшему развитию.

"На текущем этапе в условиях активной экспансии как через оффлайн, так и онлайн каналы продаж, а также объединения с "Эльдорадо" реинвестирование дивидендов создает платформу для устойчивого долгосрочного роста компании. Это позволит акционерам рассчитывать на более высокую отдачу как через рост рыночной стоимости, так и через дивидендную доходность", — добавил представитель "М.Видео".

В марте президент "М.Видео" Александр Тынкован заявил, что крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники может вернуться к вопросу дивидендных выплат на горизонте полутора лет, после закрытия сделки по покупке у материнской группы сети "Эльдорадо". По итогам 2014 года "М.Видео" выплатила в виде дивидендов 4,854 миллиарда рублей, за 2015 год — 3,595 миллиарда рублей. По итогам 2016 года компания дивиденды не платила.

"М.Видео" работает на рынке с 1993 года. На конец марта 2018 года сеть насчитывала 422 магазина в 169 городах России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера. Пакет был приобретен в 2017 году у президента "М.Видео" Александра Тынкована и его партнеров.

В апреле "М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо". Процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" планируется завершить до конца первого квартала 2019 года.