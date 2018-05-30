МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) создает макрорегиональный уровень управления своими магазинами для повышения эффективности бизнеса, говорится в пресс-релизе X5 Retail.

"Компания переходит на макрорегиональную модель управления. В рамках преобразований будет создано пять макрорегионов, директора которых будут подчиняться напрямую генеральному директору сети. Каждый макрорегион объединит от двух до четырех дивизионов, сгруппированных по территориальному принципу и количеству магазинов – 2-3 тысячи универсамов", — говорится в сообщении.

Дивизион у X5 — самостоятельная структурная единица компании, и в основном его границы совпадают с границами российских регионов. Один дивизион может охватывать несколько субъектов. Количество магазинов в дивизионе — от 500 до 1 тысячи. Ритейлер указывает, что структурные изменения потребовались в связи с активным ростом сети: с конца 2014 года "Пятерочка" увеличила выручку и число магазинов более чем вдвое.

Макрорегиональный уровень в "Пятерочке" возьмет на себя операционное управление бизнесом. "Таким образом, центральный офис сосредоточится на решении стратегических задач, определении целей и контроле их достижения. Это позволит повысить скорость принятия решений и качество работы с локальными промо-акциями и ассортиментом, а также лучше адаптировать магазины к региональным особенностям рынка", — добавляет X5.

Сегодня у "Пятерочки" уже функционирует два макрорегиона – "Москва" и "Волга". В скором времени заработает еще три макрорегиона: с 1 июня — "Урал-Сибирь", с 1 июля — "Северо-Запад", с 1 августа — "Центр-Юг". Руководить этими структурными подразделениями будут бывшие топ-менеджеры "Пятерочки" и X5. Процесс реорганизации завершится к 1 октября 2018 года.

"Мы уверены, что обновленная структура поможет нам выполнить наши стратегические планы, сохранить устойчивое лидерство в продовольственном ритейле, продолжить стабильное и эффективное развитие. Развитие команды также один из важнейших приоритетов. Обновление структуры дает широкие возможности перспективным внутренним кандидатам", — отметил главный исполнительный директор X5 Retail, исполняющий обязанности гендиректора торговой сети "Пятерочка" Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе.