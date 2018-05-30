МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2018 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и составил 11,543 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка составила 111,9 миллиарда рублей, увеличившись на 8,5%, убыток от операционной деятельности вырос в 2,3 раза, до 11,6 миллиарда рублей.

Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 91,1 миллиарда рублей, что связано с ростом пассажиропотока. На динамику показателя оказало влияние увеличение доходных ставок, прежде всего, на международных направлениях на фоне ослабления курса рубля к евро и соответствующей корректировки валютных доходов.

Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 18,9%, до 5,789 миллиарда рублей, в том числе в связи с продолжающимся развитием чартерной программы авиакомпании «Россия». Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 11,8%, до 3,778 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 9,6%. Прочая выручка снизилась на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,268 миллиарда рублей, что в том числе обусловлено снижением рублевого эквивалента долларовых доходов по соглашениям, а также снижением объемов заправки топлива и обслуживания сторонних авиакомпаний.

Как отмечает компания, первый квартал — наиболее слабый сезон в российской авиации. «У этого есть ряд причин. Главным образом — это сезонность спроса: в данный период перевозится наименьшее количество пассажиров», — сообщает компания, отмечая, что раскрываемые результаты необходимо рассматривать в контексте обозначенной сезонной специфики.

Группа "Аэрофлот" впервые раскрывает консолидированные результаты по МСФО за первый квартал. До этого группа отчитывалась только за полугодие, 9 месяцев и год.