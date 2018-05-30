МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Сертификат эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" аннулирован с 30 мая, Минтранс РФ работает над организацией вывоза ее пассажиров, говорится в сообщении на сайте министерства.

"По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО "Саратовские авиалинии", в соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта", — говорится в сообщении.

Ранее в среду уже состоялось заседание оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы авиакомпании. "Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров "Саратовских авиалиний" из Антальи. По состоянию на 09.00 мск, все пассажиры вылетели без задержек в Самару", — проинформировал Минтранс.

Работа по организации дополнительных рейсов для осуществления перевозок пассажиров "Саратовских авиалиний" до пунктов назначения ведется с авиакомпаниями "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", ЮВТ АЭРО, "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", Red Wings и "Нордавиа". Наиболее востребованными направлениями являются Москва – Саратов и Санкт-Петербург – Саратов.

Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний, дублеров "Саратовских авиалиний", до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами, отмечается в сообщении.

По сообщению Росавиации, авиакомпании должны осуществить вывоз 8,7 тысячи пассажиров "Саратовских авиалиний". "Перевозки пассажиров АО "Саратовские авиалинии" на рейсах других авиаперевозчиков предлагается осуществлять до 13.06.2018 включительно, так как в этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты — около 8 700 человек", — говорится в сообщении.