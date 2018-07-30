КАЗАНЬ, 30 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Татарстана в понедельник отложил до 29 августа рассмотрение дела о банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа", о чем ходатайствовали представитель авиакомпании, часть кредиторов и трудовой коллектив "ВИМ-Авиа", передаёт корреспондент РИА Новости.

Исковое заявление о признании "ВИМ-Авиа" банкротом было подано ульяновским АО "Спектр-Авиа" в ноябре 2017 года. Позднее права были переуступлены, в настоящее время кредитором является ООО "РНГО". Общая сумма задолженности "ВИМ-Авиа" перед "РНГО" составляет 3,7 миллиона рублей (в том числе неустойка и судебные расходы). В деле также есть заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа" ещё от нескольких кредиторов, в том числе банка "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов.

Арбитражный суд Татарстана в феврале по заявлению ООО "РНГО" ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства – наблюдение, назначил временного управляющего – члена ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" Марию Булатову. В начале июля Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление ООО "РНГО" о принятии обеспечительных мер в виде запрета на проведение первого собрания кредиторов авиакомпании "ВИМ-Авиа" до рассмотрения его требований.

Представитель должника поддержал заявленное на предыдущем заседании ходатайство об отложении или приостановлении производства по делу до проведения первого собрания кредиторов. Представитель одного из кредиторов – банка "Российский кредит" также просил отложить рассмотрение дела о банкротстве до рассмотрения требований кредиторов – ООО "РНГО" и налоговой инспекции. Ходатайство об отложении рассмотрения заявил также конкурсный управляющий ЗАО "Мосстройэкономбанк".

Одна из бывших сотрудниц "ВИМ-Авиа", выступающая как представитель авиакомпании, от трудового коллектива ходатайствовала о продлении процедуры наблюдения в отношении "ВИМ-Авиа", поскольку на данный момент сохраняется задолженность компании перед сотрудниками по текущей заработной плате (около 100 человек). Коллектив просил отложить вопрос о введении конкурсного производства до погашения всей текущей задолженности перед сотрудниками авиакомпании.

"Определением председателя Арбитражного суда Республики Татарстан по настоящему делу было вынесено определение о продлении срока рассмотрения дела. На основании вынесенного определения суд считает возможным отложить судебное заседание… на 29 августа", — сказал судья.

"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову. Мурсекаев и Калашникова ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск.