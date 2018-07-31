МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-июне 2018 года увеличился на 3,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 690,9 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

В июне показатель увеличился в годовом выражении на 4,6%, составив 124,7 миллиарда рублей, а по сравнению с маем вырос на 4%. Для сравнения, в июне 2017 года рост оборота в годовом исчислении составлял 3,4%.

Отечественный ресторанный рынок падал с октября 2014 года до января 2017 года. Затем он начал показывать положительную динамику. По итогам 2017 года оборот компаний общепита увеличился на 3,2% — до 1,435 триллиона рублей.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.